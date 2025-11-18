A poche settimane dall’evento "Cittadini che risparmiano ancora? Diritti tutele doveri" che si è tenuto a Ferrara, ecco i primi effetti di quella politica diversa auspicata dal promotore Alberto Balboni presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato "che rimedia al gravissimo errore fatto su Carife da un governo scellerato e che è costato tante sofferenze a risparmiatori e famiglie incolpevoli e che, oggi, trova soluzioni e risposte per gli azionisti". Il senatore Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione Parlamentare Banche, a Ferrara si era impegnato "per il riconoscimento dei diritti dei risparmiatori ’azzerati’ che per errori formali e materiali non avevano ottenuto alcun rimborso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Errori tecnici, niente risarcimenti . Il governo Meloni trova il rimedio