Erba–Milano rientri nel caos | stop ai treni dopo le 21 e pendolari costretti a un viaggio infinito
Viaggiare tra Milano e l’Erbese in orario serale sta diventando molto più complicato. A causa del cantiere ferroviario nella tratta Palazzolo–Camnago–Seveso, Trenord ha modificato la circolazione nei giorni feriali, con un impatto diretto sui rientri dopo le 21.Cosa cambiaLa variazione è in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
