Epstein gli Stati Uniti aprono il vaso di Pandora | approvata la legge per desecretare i file Ora la palla passa al Senato
L’approvazione del disegno di legge da parte della Camera degli Stati Uniti per obbligare il Ministero della Giustizia a divulgare tutti i fascicoli relativi al controverso caso Epstein rappresenta un momento cruciale e di grande rilevanza nel panorama politico e giudiziario americano. Questo risultato è stato raggiunto con una schiacciante maggioranza, superando la soglia dei due terzi dei voti necessari, un dato che sottolinea la forte volontà bipartisan di fare luce su una vicenda che per anni è stata avvolta da misteri, teorie cospiratorie e sospetti di insabbiamento. La votazione, quasi unanime con un risultato di 427 voti a favore e un solo contrario, invia un messaggio inequivocabile sulla domanda di trasparenza che proviene tanto dal Congresso quanto dall’opinione pubblica, in particolare dalle sopravvissute agli abusi di Jeffrey Epstein e dei suoi complici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
