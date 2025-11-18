Entravano nelle case per rubare | tre giovani ladri fermati col bottino

Tre cittadini albanesi, pregiudicati e irregolari, sono stati fermati ed espulsi dall’Italia dopo una serie di operazioni dei Carabinieri di Breno, concluse con perquisizioni domiciliari che hanno permesso di recuperare refurtiva proveniente da furti in abitazioni della zona.Il primo, un 28enne. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

