‘Energie vive’ | la rassegna a Grottammare
C’è interesse e un forte entusiasmo a Grottammare per la rassegna teatrale ‘ Energie vive ’ presentata ieri dal sindaco Alessandro Rocchi, il vice Lorenzo Rossi, la consigliera Rossella Moscardelli, unitamente a Eugenio Olivieri coordinatore di Profili artistici e il direttore dell’Amat Gilberto Santini. E’ un progetto teatrale proposto da Comune e associazione culturale Profili Artistici con Amat e il contributo di MiC e Regione Marche. Tre i titoli in programma nei sabati tra il 22 novembre e il 20 dicembre, selezionati fra gli spettacoli e le formazioni più interessanti dell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
