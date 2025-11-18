Energia Corrente e Consorzio Cre Riconoscimenti a undici aziende per i progetti energetici sostenibili
Valorizzare le imprese che sanno coniugare innovazione, responsabilità e rispetto per l’ambiente, contribuendo concretamente al percorso di transizione energetica dei territori. È stato questo lo spirito che ha animato il Premio ‘Energia Gentile 2025’, promosso da E.CO Energia Corrente e CRE Consorzio per le Risorse Energetiche. La prima edizione del riconoscimento si è svolta venerdì scorso al Teatro Verdi, nell’ambito dell’evento Energia Corrente Sustainability Day 2025. L’appuntamento ha visto una vasta partecipazione, riunendo i rappresentanti delle 124 aziende consorziate del Gruppo, stakeholder e istituzioni locali e regionali, tra cui il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
