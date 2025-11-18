Emma Nolde il nuovo singolo Quello che deve essere sarà dal 21 novembre

foto di Lorenzo Stefanini MILANO – Esce venerdì 21 novembre “Quello che deve essere sarà” (Carosello Records), il nuovo singolo di Emma Nolde che raccoglie la promessa a sé stessa di sapere vivere le giornate senza complicarle e con una sincerità tale da arrossire. Dopo la pubblicazione di “Sirene (con Brunori Sas) – Live” per l’anniversario dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”, Emma ripone in questo nuovo singolo la riflessione lucida di chi, attraversando i propri vent’anni, si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita, scansando l’inganno di dover fare per sempre fede a quelle idee che col tempo abbiamo elevato ad assiomi assoluti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Emma Nolde, il nuovo singolo “Quello che deve essere sarà” dal 21 novembre

