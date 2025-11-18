Emirati Arabi? Sì ma in versione globalizzata | 13 naturalizzati per i Mondiali

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nazionale che sfida l'Iraq per qualificarsi ci sono ben 13 giocatori non locali. Dal Brasile al Ghana, una campagna condotta in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

emirati arabi s236 ma in versione globalizzata 13 naturalizzati per i mondiali

© Gazzetta.it - Emirati Arabi? Sì ma... in versione globalizzata: 13 naturalizzati per i Mondiali

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Emirati Arabi S236 Versione