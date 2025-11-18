Emily in Paris 5 Lucas Bravo anticipa | Gabriel tornerà a essere divertente

L'attore ha parlato dello chef che interpreta nello show Netflix, lodando inoltre la protagonista Lily Collins, che considera 'un genio'. Lucas Bravo ha parlato di Emily in Paris 5, la nuova stagione della serie Netflix, anticipando che Gabriel sarà nuovamente divertente. L'interprete dell'affascinante chef, in precedenza, aveva parlato apertamente dei suoi dubbi riguardanti l'evoluzione del suo personaggio, spiegando perché non era entusiasta. In un'intervista rilasciata a Variety, Lucas Bravo ha parlato della quinta stagione di Emily in Paris, in arrivo il 18 dicembre, commentando che il suo personaggio vivrà un cambiamento: "Penso che Gabriel tornerà a essere quello che era nella prima stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

