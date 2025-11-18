Emergenza abitazioni | Serve un piano nazionale
Il sindaco di Cesena e presidente della Provincia Enzo Lattuca torna a lanciare la palla sul campo del Governo, questa volta in relazione al tema dell’emergenza abitativa. L’occasione è stata l’analisi relativa al miglioramento della posizione del territori di Forlì-Cesena nella classifica nazionale sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi e che vede la nostra provincia al tredicesimo posto. "L’andamento - ha analizzato Lattuca - è perfettamente in linea con quello dei territori vicini di Rimini e Ravenna, anch’essi collocati in aree di classifica simili. Non potrebbe essere altrimenti perché le nostre realtà fanno parte di uno stesso tessuto sociale ed economico, che ha compiuto scelte strategiche comuni e lavora attraverso modalità integrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
In Italia le case vuote sono 9.5 milioni, il 27,2% delle abitazioni complessive. Un dato che sembra negare l'emergenza abitativa, ma in realtà non è così: pochi di questi immobili sono davvero disponibili e l'accesso alle abitazioni è un problema per chi vuole vi - facebook.com Vai su Facebook
Emergenza abitazioni: "Serve un piano nazionale" - L’allarme lanciato dal sindaco Lattuca che chiede l’intervento del governo "Il nostro territorio è attrattivo, ma il tema della casa è diventato critico" . Riporta msn.com
Cara Meloni, il piano-casa dov’è? - Povertà abitativa, riunioni nall'Assemblea nazionale a Bologna, i sindaci chiedono al Governo: «Serve un piano casa nazionale» ... Lo riporta vita.it
ANIA. Emergenza Casa in Sicilia, il Fallimento della Politica e la Proposta ANIA per un Nuovo “Piano Casa” - Emergenza Casa in Sicilia, il Fallimento della Politica e la Proposta ANIA per un Nuovo “Piano Casa” ... Da politicamentecorretto.com