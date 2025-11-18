Elliott aumenta la sua partecipazione in Barrick
Elliott Management, già proprietario del Milan fino al passaggio della società a RedBird nel 2022, avrebbe assunto una posizione di rilievo nel capitale di Barrick Mining, come riportato dal Financial Times. Le informazioni raccolte dal quotidiano finanziario indicano che la quota di Elliott la inserirebbe tra i principali dieci azionisti della compagnia, con un investimento che supererebbe i 700 milioni di dollari. Sempre secondo quanto riportato dal Financial Times, Elliott guarderebbe con favore a un’eventuale separazione delle attività, con lo scorporo delle operazioni nordamericane da quelle presenti in aree più esposte a rischi geopolitici in Africa e Asia. 🔗 Leggi su Lettera43.it
