Eliminati e nominati Grande Fratello 17 novembre | quando va in onda la prossima puntata

Quotidiano.net | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 novembre 2025 - Due eliminati, nuovi nominati e una serie di polemiche. Oltre al confronto fra Mattia e la fidanzata Carlotta: ecco cosa è successo nella puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre. Una puntata che, almeno per il momento, è l’ultima in onda di lunedì. Dalla prossima settimana, infatti, il Gf andrà in onda il martedì in Prima serata su Canale 5. Altra novità riguarda Francesca e Simone: d’ora in poi non sono più un solo concorrente, ma gareggiano singolarmente.  Rasha e Omer. Gli eliminati. I nominati. La busta rossa: Mattia, Carlotta e Grazia. Rasha e Omer. La puntata ha preso il via con il dibattito sulla presunta storia d’amore fra Rasha e Omer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

eliminati nominati grande fratelloEliminati e nominati Grande Fratello 17 novembre: quando va in onda la prossima puntata - A finire in nomination al termine della puntata di lunedì 17 novembre sono Francesca, Rasha, Giulia, Donatella, Omer e Simone. Lo riporta quotidiano.net

eliminati nominati grande fratelloGrande Fratello 9° puntata: eliminati, televoto finalista, si fa rumore (era ora) - Tutto quello che è successo nel corso della puntata del reality, condotto da Ventura, in onda il 17 novembre 2025 ... Secondo gossipetv.com

eliminati nominati grande fratelloGrande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 novembre - Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 novembre. Scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Eliminati Nominati Grande Fratello