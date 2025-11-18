Eliminati e nominati Grande Fratello 17 novembre | quando va in onda la prossima puntata

Roma, 17 novembre 2025 - Due eliminati, nuovi nominati e una serie di polemiche. Oltre al confronto fra Mattia e la fidanzata Carlotta: ecco cosa è successo nella puntata del Grande Fratello di lunedì 17 novembre. Una puntata che, almeno per il momento, è l’ultima in onda di lunedì. Dalla prossima settimana, infatti, il Gf andrà in onda il martedì in Prima serata su Canale 5. Altra novità riguarda Francesca e Simone: d’ora in poi non sono più un solo concorrente, ma gareggiano singolarmente. Rasha e Omer. Gli eliminati. I nominati. La busta rossa: Mattia, Carlotta e Grazia. Rasha e Omer. La puntata ha preso il via con il dibattito sulla presunta storia d’amore fra Rasha e Omer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net