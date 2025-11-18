Elia Del Grande scarcerato il killer alla casa lavoro di Alba | A Castelfranco non stava bene

Modena, 18 novembre 2025 – Non è più in carcere ma è stato recentemente trasferito in una casa lavoro di Alba Elia del Grande, il 50enne pluriomicida che si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco lo scorso 30 novembre. Ora l’uomo dovrà comparire davanti al magistrato di sorveglianza di Modena – competente per territorio – e l’udienza è prevista per il prossimo 26 novembre. Un frame tratto da un video diffuso dai Carabinieri mostra un momento delle operazioni di ricerca di Elia Del Grande, rintracciato dai carabinieri nella propria abitazione a Cadrezzate. Per non farsi prendere Del Grande avrebbe utilizzato pedalò per spostarsi sul lago di Monate, di notte, tra darsene e canneti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elia Del Grande scarcerato, il killer alla casa lavoro di Alba: “A Castelfranco non stava bene”

