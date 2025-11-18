Un clima di entusiasmo ha caratterizzato il comizio del centrodestra a Padova, dove la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta per sostenere la candidatura di Alberto Stefani alle elezioni regionali in Veneto. Dal palco, la premier ha sottolineato come l’Italia sia tornata una nazione seria, affidabile e leale, frutto di scelte che difendono l’interesse nazionale e rafforzano il ruolo del Paese a livello internazionale. “Non consentiamo a nessuno di mettere i piedi in testa alla nostra nazione”, ha affermato. Meloni ha ringraziato i sostenitori presenti, evidenziando la fierezza e l’entusiasmo per continuare a difendere le idee del centrodestra e garantire al Veneto anni di buon governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elezioni regionali Veneto, Meloni attacca la sinistra: “Non sanno più cosa inventarsi”