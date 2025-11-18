Elezioni regionali in Veneto Meloni | L’Italia è tornata una nazione seria e affidabile
(Adnkronos) – "L'Italia è tornata una nazione seria, affidabile, leale". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Padova durante il comizio del centrodestra per sostenere la candidatura di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. "E' tornata una nazione che guarda gli altri consapevole di quello che rappresenta ed è accaduto non solo perché noi difendiamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Telesveva. . Regionali, l’europarlamentare Chiara Gemma al fianco della candidata Tonia Spina (FdI) per una Puglia più attenta e concreta all’inclusione #bisceglie #politica #elezioni #regionali #spina #gemma - facebook.com Vai su Facebook
?Il 23-24 Novembre, alle elezioni regionali in #Campania, hai finalmente l’opportunità di votare un progetto alternativo, che è fatto dalle persone per le persone. Barra Campania Popolare e vota i nostri candidati. Portiamo @Giul_Granato in Consiglio Regi Vai su X
Elezioni regionali in Veneto, Meloni e i leader del centrodestra per il gran finale a sostegno di Alberto Stefani. Salvini show: dai veneti ubriaconi alle borseggiatrici. La ... - Si conclude al Gran Teatro Geox di Padova la campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 23 e lunedì 24 novembre ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it
Meloni in Veneto al comizio per Stefani: “Patrimoniale? Ricetta tardo-comunista, con noi non passerà mai” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta a Padova per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Alberto Stefani in Veneto: "Patrimoniale ... Scrive fanpage.it
Il Veneto mette la prima firma per l’Autonomia a pochi giorni dalle Regionali: cosa cambia ora - Il presidente uscente del Veneto Luca Zaia ha firmato, insieme al ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, quattro pre- fanpage.it scrive