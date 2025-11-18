Elezioni Regionali Campania 2025 i candidati della lista Dimensione Bandecchi

Questi i nomi dei candidati per la circoscrizione Napoli della lista “Dimensione Bandecchi”, che sostiene la candidatura di Stefano Bandecchi alla presidenza della Regione Campania.Anna AmbrosinoSalvatore MarzianiViviana AltamuraElisa AnnunziataGiulio AttanasioMaria Rosaria BocciaMaurizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Telesveva. . Regionali, l’europarlamentare Chiara Gemma al fianco della candidata Tonia Spina (FdI) per una Puglia più attenta e concreta all’inclusione #bisceglie #politica #elezioni #regionali #spina #gemma - facebook.com Vai su Facebook

?Il 23-24 Novembre, alle elezioni regionali in #Campania, hai finalmente l’opportunità di votare un progetto alternativo, che è fatto dalle persone per le persone. Barra Campania Popolare e vota i nostri candidati. Portiamo @Giul_Granato in Consiglio Regi Vai su X

Elezioni regionali Campania, su Sky TG24 il confronto fra Fico e Cirielli - In vista del voto del 23 e 24 novembre, i candidati delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra hanno dialogato secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i ... Come scrive tg24.sky.it

Elezioni Campania 2025, il confronto tv Fico-Cirielli: chi ha vinto - A SkyTg24 il confronto diretto tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico, candidati a guidare la Regione Campania. Si legge su fanpage.it

Elezioni regionali in Campania, i sondaggi: un solo nome in costante vantaggio - I sondaggi dell’elezioni regionali in Campania 2025 mostrano Roberto Fico in vantaggio su Edmondo Cirielli. Come scrive quifinanza.it