Elezioni Regionali Campania 2025 i candidati della lista di Campania Popolare

Questi i nomi dei candidati per la circoscrizione Napoli della lista "Campania Popolare", che sostiene la candidatura di Giuliano Granato alla presidenza della Regione Campania.Giuliano GranatoFrancesco Maranta detto FrancoGiuseppe Marziale detto PinoAssunta AielloFederica AmodioPaolo.

