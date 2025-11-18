Elezioni Regionali Campania 2025 i candidati della lista Democrazia Cristiana con Rotondi

Questi i nomi dei candidati per la circoscrizione Napoli della lista “Democrazia Cristiana con Rotondi”, che sostiene la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania.Serena ErricoAlessandro Eros D’alterioGiuseppe AlvitiOrnella ArenaDaniele BiondoMario BocchettiMassimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

