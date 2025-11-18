Elezioni dei Consigli di quartiere 2025-2030 sono 238 i candidati | il più giovane ha 17 anni e il più anziano 87

Cesenatoday.it | 18 nov 2025

Le elezioni dei Consigli di quartiere relative al mandato 2025-2030 si avvicinano. L’appuntamento elettorale, indetto in conformità allo Statuto comunale e al Regolamento dei Consigli di quartiere approvato dal consiglio comunale il 9 ottobre, rappresenta un momento importante di partecipazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

