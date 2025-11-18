Effetto Ryanair Cannizzaro | Non mancheranno altre novità per tutti e tre gli scali calabresi

“Siamo abituati a crederci davvero nelle cose che facciamo, è una forma mentis che ci ha inculcato Silvio Berlusconi e quindi è propria di Forza Italia. Quando con il presidente Occhiuto in tempi non sospetti dicevamo che attraverso Ryanair avremmo portato tante conseguenze positive sui territori. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buongiorno viaggiatori: appuntamento delle 08:00 di ogni lunedì con il sinottico riepilogativo interamente dedicato ai nuovi voli programmati dai nostri scali. Esordio nel weekend per il Palermo - Varsavia di Ryanair che esce dall'elenco ma fa spazio ad un'al - facebook.com Vai su Facebook

L’effetto Ryanair prosegue, Cannizzaro: ‘Chi ci crede raggiunge gli obiettivi’ - Non mancheranno altre novità per tutti e tre gli scali calabresi", assicura il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia ... Riporta citynow.it

Ryanair continua ad investire in Calabria, Cannizzaro: “chi ci crede raggiunge gli obiettivi. E noi ci crediamo da sempre” - “Siamo abituati a crederci davvero nelle cose che facciamo, è una forma mentis che ci ha inculcato Silvio Berlusconi e quindi è propria di Forza Italia. Secondo strettoweb.com