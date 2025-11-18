Educazione dialogo generazionale e maturità | la serie Un professore torna con la terza stagione su Rai1

Orizzontescuola.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza stagione di "Un professore" debutta giovedì 20 novembre su Rai1 alle 21.30. La serie, coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy diretta da Andrea Rebuzzi, riporta sullo schermo le vicende del liceo Da Vinci con un cast che vede conferme e nuovi ingressi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Il tema: "Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni" - Nel tema del prossimo Messaggio della Giornata della Pace, che ricorre il primo gennaio 2022, il Papa individua tre contesti estremamente attuali su cui ... Segnala avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Dialogo Generazionale Maturit224