Ecoluxury alla scoperta dell’Alta Ciociaria per un nuovo turismo esperenziale
Un nuovo modo di fare "turismo responsabile" bussa alla porta della provincia di Frosinone: l'ecoturismo a sostegno del tessuto socio-economico locale.La DMO Alta Ciociaria, coordinata dal Destination Manager Paolo Novi, ha organizzato e guidato un tour tra Anagni, Fiuggi e Piglio, dedicato a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
