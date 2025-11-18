Niente più rosari da sgranare temendo il peggio quando piove a dirotto per giorni, come nell’ultimo fine settimana. A Carnate e nel Vimercatese il Molgora non fa più paura, è pronta la vasca di laminazione che ne conterrà le acque evitando le temutissime esondazioni che seminano danni e paura. Il maxi catino pagato dalla Regione, 12,6 milioni di investimento, è già entrato in servizio. Giovedì, alle 10.30, è fissato il taglio del nastro con il presidente Attilio Fontana, ma la fine dei lavori in via Fornace risale a settembre. A realizzare l’opera anti-alluvione, il Consorzio Villoresi. I disagi del cantiere sono un ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco la vasca di laminazione. Il Molgora non fa più paura