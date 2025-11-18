Ecco la vasca di laminazione Il Molgora non fa più paura
Niente più rosari da sgranare temendo il peggio quando piove a dirotto per giorni, come nell’ultimo fine settimana. A Carnate e nel Vimercatese il Molgora non fa più paura, è pronta la vasca di laminazione che ne conterrà le acque evitando le temutissime esondazioni che seminano danni e paura. Il maxi catino pagato dalla Regione, 12,6 milioni di investimento, è già entrato in servizio. Giovedì, alle 10.30, è fissato il taglio del nastro con il presidente Attilio Fontana, ma la fine dei lavori in via Fornace risale a settembre. A realizzare l’opera anti-alluvione, il Consorzio Villoresi. I disagi del cantiere sono un ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
I TECNICI DEL CONSORZIO AL LAVORO SUI TERRENI DI BUSSERO, PESSANO E GORGONZOLA. RACCOLGONO DATI PER IL PROGETTO DELLA VASCA Novità dal fronte vasca di laminazione: cominciano in questi giorni le rilevazioni geognostiche e a - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la vasca di laminazione. Il Molgora non fa più paura - Giovedì l’apertura del bacino in grado di contenere 350mila metri cubi di acqua. Come scrive ilgiorno.it
Vasca anti-alluvioni, avanti: "Ma sulle richieste dei sindaci ancora nessuna risposta" - L’opera costerà 40 milioni di euro e occuperà 37 ettari di terreno agricolo. Lo riporta msn.com
Come ridurre il rischio alluvione con le vasche di laminazione - Solo nel 2024 abbiamo assistito a diverse precipitazioni estreme che hanno creato disagi enormi, tuttavia limitati in parte grazie all’attivazione delle vasche di laminazione. Come scrive edilportale.com