Ecco il nuovo calendario della polizia | storie e vite dietro la divisa con uno scopo benefico
Bergamo. È stato presentato questa mattina (18 novembre) in Questura il calendario della Polizia di Stato 2026 che quest’anno sintetizza una narrazione articolata su due piani: quello del gruppo, simbolo di squadra e di impegno condiviso e quello del singolo, che di quel gruppo fa parte. Un ritratto in bianco e nero per raccontare la sua storia, le sue passioni, il suo essere umano al di là della divisa che indossa, mettendo a fattor comune esperienze e aspirazioni. L’obiettivo che il calendario di quest’anno si pone è svelare la persona che c’è dietro ogni divisa, facendone emergere l’umanità e la dignità, per ricordare a tutti chi sono i poliziotti oltre la mansione che sono chiamati quotidianamente a svolgere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
