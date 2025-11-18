Ecco come rispondere alla polarizzazione delle nostre società L’intervento di Pallavicini

Il Commissario Magnus Brunner e la Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna hanno salutato i delegati religiosi dell’Ebraismo, del Cristianesimo ortodosso, cattolico, protestante e anglicano, dell’Islam e Buddhismo d’Europa. Temi del confronto sono stati i crimini d’odio che hanno colpito le comunità religiose, la ricaduta dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e le azioni sviluppate dalle autorità religiose per contrastare queste degenerazioni. A corrispondere a questo invito hanno partecipato autorevoli rappresentanti della Conferenza Europea dei Rabbini (Cer), della Conferenza Europea delle Chiese (Cec), della Chiesa Cattolica presso le Istituzioni Europee (Comece), delle Chiese Ortodosse (Croceu), del Consiglio Europeo delle guide musulmane (Eulema), dell’Unione Buddhista Europea (Ebu). 🔗 Leggi su Formiche.net

