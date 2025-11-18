È nato Santo Romano jr | porta il nome dello zio 19enne vittima innocente un anno fa

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

nato Santo Romano jr" l'annuncio della fidanzata di Santo, vittima innocente, morto il 2 novembre 2024 per una scarpa sporca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Santo Romano, tutte le bugie del giovane assassino: «Sparò per uccidere» - L’accerchiamento, l’aggressione da cui occorreva difendersi, il lancio del sasso del rivale, il coltello nelle mani di uno dei presunti aggressori «esistono solo nella mente del giovane assassino». Si legge su ilmattino.it

Santo Romano, il diario degli affetti strappati - La notte tra l’1 e il 2 novembre di un anno fa Santo Romano, nativo di Volla, fu ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per aver difeso un amico dopo una lite per futili motivi. Segnala ilmattino.it

