È nato Santo Romano jr | porta il nome dello zio 19enne vittima innocente un anno fa
"È nato Santo Romano jr" l'annuncio della fidanzata di Santo, vittima innocente, morto il 2 novembre 2024 per una scarpa sporca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Lo scrittore, nato a Loano e oggi residente a Borghetto Santo Spirito, vincitore nella sezione inediti - facebook.com Vai su Facebook
Il #santo del #15novembre: Alberto Magno. Nato intorno al 1200 a Lauingen in Baviera, nobile nello spirito e nel corpo, Alberto è destinato ad una brillante carriera militare e politica, ma in lui nasce una forte inclinazione allo studio. Vai su X
Omicidio Santo Romano, tutte le bugie del giovane assassino: «Sparò per uccidere» - L’accerchiamento, l’aggressione da cui occorreva difendersi, il lancio del sasso del rivale, il coltello nelle mani di uno dei presunti aggressori «esistono solo nella mente del giovane assassino». Si legge su ilmattino.it
Santo Romano, il diario degli affetti strappati - La notte tra l’1 e il 2 novembre di un anno fa Santo Romano, nativo di Volla, fu ucciso a San Sebastiano al Vesuvio per aver difeso un amico dopo una lite per futili motivi. Segnala ilmattino.it