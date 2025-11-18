È nata l’Academy di Cigarini e Costa | Insegniamo la tecnica a bimbi e adulti

di Giuseppe Marotta Immaginate due amici di una vita cresciuti insieme e che hanno fatto della loro più grande passione un lavoro da sogno, sedersi attorno a un tavolino per mettere in piedi (e concretizzare) un progetto ambizioso, partito ufficialmente ieri: i due sono Luca Cigarini e Andrea Costa, ed è nata così la “ Cigarini e Costa Football Academy ” (Ccfa). Parliamo di due fra i migliori calciatori reggiani degli ultimi 20 anni: Cigarini, ex regista dai piedi fatati, conta 362 presenze in Serie A (18 gol) e in carriera ha giocato con Atalanta, Parma, Cagliari, Sambenedettese, Napoli, Siviglia, Crotone, Sampdoria e ovviamente Reggiana, mentre Costa, ex difensore mancino, cresciuto nelle giovanili granata, ha messo insieme 181 gettoni in A (6 gol), vestendo in carriera le maglie di Reggina, Sampdoria, Empoli, Bologna, Benevento e Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net