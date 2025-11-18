È morto l' imprenditore Roberto Capretti | fu il fondatore di Autobase

È morto all'età di 89 anni l'imprenditore Roberto Capretti: ne danno il triste annuncio il figlio Massimo con Carlotta, Tommaso, Rebecca e Rachele unitamente alla moglie Luda con Philip, Gleb e Paolo. La camera ardente è allestita alla Casa del commiato Generali di Brescia: visite fino alle 16.30. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

