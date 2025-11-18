È morto il noto ristoratore Raffaele Pingaro | mercoledì i funerali

La comunità di Brescia e tutto il suo settore enogastronomico sono in lutto per la scomparsa di Raffaele Pingaro, venuto a mancare all'età di 69 anni. Originario di Paestum, nel Salernitano, Pingaro aveva scelto Brescia come sua città d'adozione a partire dai primi anni '80, dando vita a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

