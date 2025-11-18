eDO Cup 2026 | la scuola incontra l’industria 4.0

È partita la nuova edizione della e.DO Cup 2026, l’iniziativa rivolta agli istituti tecnici, agli ITS Academy e alle scuole secondarie di secondo grado che desiderano dotarsi di un percorso formativo concreto in robotica e automazione industriale. Organizzata da COMAU, in collaborazione con CampuStore e Scuola di Robotica, la e.DO Cup offre ai docenti e . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

