È arrivato l’abete che sarà decorato per le feste
Natale si avvicina. Ieri mattina è arrivato in piazza Garibaldi il grande abete che sarà addobbato per le feste. Anche quest’anno l’albero è stato donato a Cervia da Pinzolo-Madonna di Campiglio, comune in provincia di Trento legato alla città del sale con un patto di amicizia e città ospite dell’edizione 2025 dello Sposalizio del Mare. "È un sodalizio che dura da oltre 10 anni. Siamo molto onorati di ricevere anche quest’anno gli abeti di Natale che addobberanno piazza Garibaldi e altri giardini della nostra città in occasione delle prossime festività" spiega l’assessora a Verde e Cervia città giardino Michela Brunelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Il protagonista del nostro Natale è arrivato nel cuore della città: un magnifico abete di 12 metri ci accompagnerà per tutte le feste, donato con generosità dalla ditta Marinoni Srl. Un albero speciale, che sarebbe stato abbattuto, ma che ora trova nuova vita illumi - facebook.com Vai su Facebook