Natale si avvicina. Ieri mattina è arrivato in piazza Garibaldi il grande abete che sarà addobbato per le feste. Anche quest’anno l’albero è stato donato a Cervia da Pinzolo-Madonna di Campiglio, comune in provincia di Trento legato alla città del sale con un patto di amicizia e città ospite dell’edizione 2025 dello Sposalizio del Mare. "È un sodalizio che dura da oltre 10 anni. Siamo molto onorati di ricevere anche quest’anno gli abeti di Natale che addobberanno piazza Garibaldi e altri giardini della nostra città in occasione delle prossime festività" spiega l’assessora a Verde e Cervia città giardino Michela Brunelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È arrivato l’abete che sarà decorato per le feste