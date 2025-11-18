È arrivato Gemini 3 Pro il più potente modello IA di Google corteggia anche le soluzioni agentiche
Il nuovo modello introduce una strategia più agentica e una forte crescita nelle capacità di analisi complesse. Disponibilità immediata su app, API e ambienti di sviluppo, con Deep Think in arrivo per gli abbonati Ultra, tra un po'. 🔗 Leggi su Dday.it
Altre letture consigliate
Finaleeeeeeeee da Marineoooo! ? Prestazione maiuscola dei nostri ragazzi. Il Gemini parte forte, crea subito diverse occasioni e tiene costantemente in mano il gioco. Al 25’, palla a @gianluca_muratore_ : avanza, alza la testa e inventa un colpo sotto c - facebook.com Vai su Facebook
Google prepara Gemini 3 Pro e Nano Banana 2: arrivo previsto entro fine anno - Gemini 3 Pro, ottimizzato per la programmazione e l'utilizzo generalista, potrebbe debuttare già a ... Da hwupgrade.it
Gemini 3.0 Pro: qualcuno lo sta già utilizzando - Il nuovo modello potrebbe arrivare a dicembre: i test sembrano essere già stati avviati, primi feedback molto positivi per Gemini 3. Lo riporta punto-informatico.it