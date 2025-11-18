Duplice tragedia a Innsbruck | madre e figlia trovate morte dopo mesi di ricerche

La scomparsa e il ritrovamento shock. A Innsbruck, nel cuore del Tirolo, una vicenda già misteriosa si è trasformata in un caso di estrema gravità. Una donna di 34 anni e la figlia di 10, entrambe scomparse dal luglio 2024, sono state ritrovate senza vita in un appartamento soltanto pochi giorni fa. La polizia austriaca cercava madre e figlia da mesi, ma il drammatico epilogo è arrivato venerdì scorso, quando gli inquirenti hanno localizzato i corpi. L'inchiesta: due fratelli sotto accusa. Le indagini, coordinate dalla procura di Innsbruck, puntano verso l'ipotesi di duplice omicidio.

