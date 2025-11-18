Duo Khordé per mandolino e chitarra in concerto ad Acquaviva delle Fonti

Sono due eccellenze del Conservatorio Piccinni la mandolinista Denise Colaianni e la chitarrista Alessia Posa. Insieme formano il Duo Khordé di scena con il recital «Viaggio tra danze e nostalgie», mercoledì 19 novembre, alle ore 19.30, nella Sala Colafemmina di Palazzo de Mari di Acquaviva delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

Duo Khordé, mandolino e chitarra in concerto ad Acquaviva delle Fonti - Il programma propone un percorso tra tarantelle, tanghi e boleri, con particolare attenzione alla produzione di Raffaele Calace, celebre compositore e virtuoso napoletano del mandolino vissuto tra Ott ... Lo riporta giornaledipuglia.com