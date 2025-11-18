Due ore dal dentista che ti evitano anni di cure e migliaia di euro

Sbircialanotizia.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinviare la pulizia professionale dei denti sembra un dettaglio, ma può trasformarsi in una lunga sequenza di cure e spese impreviste. Uno studio recente mostra quanto poco basti, ogni anno, per proteggere la salute orale e quanto, al contrario, possa pesare sul portafoglio e sul tempo di ciascuno la scelta di ignorare la prevenzione dentale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

due ore dal dentista che ti evitano anni di cure e migliaia di euro

© Sbircialanotizia.it - Due ore dal dentista che ti evitano anni di cure e migliaia di euro

Approfondisci con queste news

Due ore e 200€ all’anno per risparmiare fino a 5.000€ e mesi di interventi - – 120 minuti e 200€ l’anno: sono queste le cifre medie della prevenzione che permettono agli italiani di mantenere sano il proprio sorriso attraverso un’igiene regolare e controlli perio ... Secondo askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Due Ore Dentista Evitano