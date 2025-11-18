Due ore dal dentista che ti evitano anni di cure e migliaia di euro

Rinviare la pulizia professionale dei denti sembra un dettaglio, ma può trasformarsi in una lunga sequenza di cure e spese impreviste. Uno studio recente mostra quanto poco basti, ogni anno, per proteggere la salute orale e quanto, al contrario, possa pesare sul portafoglio e sul tempo di ciascuno la scelta di ignorare la prevenzione dentale. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Due ore dal dentista che ti evitano anni di cure e migliaia di euro

