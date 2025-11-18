Due opposti che si attraggono e mettono insieme uno degli outfit più appealing dell’autunno

Cosa succede quando si mettono insieme in un unico outfit due capi dall’anima opposta? Senza dubbio qualcosa di interessante e inaspettato. Perché, come si sa, nella moda le cose migliori accadono se si punta sui contrasti di stile, di colore e di texture. In questo caso stiamo parlando proprio di un contrasto di mood che vede incontrarsi blazer e gonna lingerie. Da una parte un pezzo del guardaroba da sempre caratterizzato da rigore sartoriale ed eleganza classica. Dall’altra un capo che colpisce per il suo stile romantico, prezioso e ultra femminile. E il mix non può che funzionare. Soprattutto se giocato su un altro binomio, in questo caso cromatico, altrettanto basato sul concetto di opposti. 🔗 Leggi su Amica.it

