Nella mattinata e nel primo pomeriggio di oggi si sono verificati due incidenti stradali nel territorio provinciale di Arezzo, che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi del 118 della ASL TSE. Il primo episodio è avvenuto alle 10:50 lungo la SS73 ad Arezzo, dove sono rimasti coinvolti un furgoncino e due automobili. Sul posto sono intervenuti un’ auto infermierizzata, i volontari BLSD della Croce Bianca di Arezzo, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Un uomo di 62 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso di Arezzo in codice 2. Il secondo incidente si è verificato alle 14:30 a Pieve Santo Stefano, in località Castelnuovo, e ha coinvolto deux automobili. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Due incidenti stradali in provincia di Arezzo: due uomini trasportati in codice 2 ai Pronto Soccorso