Doveva far saltare i conti pubblici Invece il centrodestra li ha risanati

Laverita.info | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione certifica: quest’anno deficit sotto il 3%. Meglio di Francia e Germania. Eppure ancora solo pochi mesi fa i dem prevedevano lo sfascio del bilancio. E abbiamo anche evitato la trappola del Mes. 🔗 Leggi su Laverita.info

