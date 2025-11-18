doveva far saltare i conti pubblici invece il centrodestra li ha risanati

La Commissione certifica: quest’anno deficit sotto il 3%. Meglio di Francia e Germania. Eppure ancora solo pochi mesi fa i dem prevedevano lo sfascio del bilancio. E abbiamo anche evitato la trappola del Mes. 🔗 Leggi su Laverita.info

