Doveva far saltare i conti pubblici Invece il centrodestra li ha risanati
La Commissione certifica: quest’anno deficit sotto il 3%. Meglio di Francia e Germania. Eppure ancora solo pochi mesi fa i dem prevedevano lo sfascio del bilancio. E abbiamo anche evitato la trappola del Mes. 🔗 Leggi su Laverita.info
