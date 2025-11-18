Dove si svolge il film il mostro in me | location e ambientazioni del thriller netflix

location e ambientazione di “the beast in me”. La serie streaming “The Beast in Me” si svolge in un quartiere esclusivo di Oyster Bay, una località reale situata in Nassau County, Long Island. La produzione americana, distribuita da Netflix, ha debuttato con tutti e otto gli episodi il 13 novembre 2025. La scelta della location svolge un ruolo fondamentale nel contribuire all’atmosfera della narrazione, creando un ambiente che appare sia familiare che credibile ai fruitori. ambientazione fittizia in un contesto reale. Gli scenari rappresentano un sobborgo di lusso nell’immaginaria città di Oyster Bay, anche se le vicende sono state girate in vari luoghi del New Jersey tra settembre 2024 e gennaio 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

