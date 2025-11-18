Dove nevica in Emilia Romagna anche in pianura Il gelo artico è in arrivo

Bologna, 18 novembre 2025 – Neve in arrivo in Emilia-Romagna. I giorni da segnare in rosso sono venerdì e sabato, quando la perturbazione darà il via a un impulso instabile. Ma dove vedremo, presumibilmente, i fiocchi di neve? Gli esperti ammettono che, oggi, non è facile fare previsioni, ma oltre a colline e Appennini è probabile che la neve possa arrivare anche in Pianura. Bologna e colline. Massimo Galletti, meteo-influencer di ‘Meteomax’, si spinge a prevedere che, oltre alle colline bolognesi, “qualche fiocchetto potrebbe arrivare anche in pianura. E, credo, che anche a Bologna potremo vedere la prima neve dell’anno”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

