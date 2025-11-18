Dossier ex Ilva rottura governo-sindacati | cosa è successo

La trattativa sul futuro dell’ex Ilva si interrompe bruscamente. Dopo quattro ore di confronto a Palazzo Chigi, governo e sindacati escono con letture opposte della stessa giornata: da un lato la decisione unitaria delle sigle metalmeccaniche di proclamare uno sciopero di 24 ore, dall’altro la volontà dell’esecutivo di proseguire il dialogo puntando su formazione e manutenzione degli impianti. La rottura. Secondo quanto comunicato dai sindacati, la rottura è arrivata di fronte al mancato ritiro del piano industriale presentato dal governo la scorsa settimana, che – nella loro ricostruzione – prevedrebbe il passaggio in cassa integrazione di ulteriori 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dossier ex Ilva, rottura governo-sindacati: cosa è successo

