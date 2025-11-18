Doppia tragedia a Cormons dopo il giovane trovato anche il corpo dell' 83enne
È stata trovata morta Guerrina Skocaj, la donna di 83 anni che abitava in una delle case crollate sotto il peso del fango dopo la frana a Brazzano di Cormons, poco dopo le 5.00 del mattino di oggi, lunedì 17 novembre. Le ricerche andavano avanti a ritmo serrato da stamattina e intorno alle 18.00. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
