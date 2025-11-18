Doppia aggressione in Barriera | spray al peperoncino in bar poi la bottigliata

Tra la prima aggressione andata in scena in piazza Garibaldi e la seconda, avvenuta all'inizio di viale D'Annunzio, passano circa due ore. I 250 metri che separano bar Garibaldi dal civico 12 della via intitolata al poeta hanno visto come protagonisti due giovani di origini nordafricane tra i 25. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

' ' - I video della doppia aggressione subita ieri dagli studenti dell'Einstein hanno suscitato indignazione ovunque. Una trappola ben organizzata dove, ad una provocazione razzista e fascista, s - facebook.com Vai su Facebook

Rapine e aggressioni con spray e machete, sgominata baby gang - In mattinata la polizia di Ravenna ha dato esecuzione a nove misure di custodia cautelare in ... Scrive ansa.it

Aggressione omofoba al fast food, arrestati un 19enne e un 21enne. Le vittime salvate da una ragazza con lo spray al peperoncino VIDEO - I fatti risalgono al 26 aprile scorso: tre giovani, tutti omosessuali, sono stati aggrediti in un fast food di Catania con schiaffi, calci, pugni e addirittura sgabelli lanciati ... ilgazzettino.it scrive

Feltri racconta l’aggressione: “Volevano spruzzarmi con uno spray”/ “Nessun eroismo, ho reagito d’istinto” - Vittorio Feltri racconta al TG4 l'aggressione subita a Milano: i ladri volevano derubarlo e avrebbero provato a usare uno spray urticante Durante la diretta odierna di “Diario del giorno” è ... Riporta ilsussidiario.net