Dopo l’OPAS da 13,5 miliardi su Mediobanca fondi globali mantengono quote residue mentre Mps valuta le mosse per arrivare al 100%

La permanenza di investitori come Vanguard e BlackRock dipende da vincoli di replica degli indici e possibili opportunità di arbitraggio, mentre Montepaschi esamina le opzioni per completare l’acquisizione tra OPA residuale, nuova offerta o fusione Dopo l’OPAS da 13,5 miliardi promossa da Mon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dopo l’OPAS da 13,5 miliardi su Mediobanca, fondi globali mantengono quote residue mentre Mps valuta le mosse per arrivare al 100%

