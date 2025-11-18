Dopo le email choc le vittime del caso Epstein chiedono verità e trasparenza su ogni file nascosto per chiudere ferite ancora aperte
( a skanews) – Le donne sopravvissute agli abusi sessuali di Jeffrey Epstein hanno pubblicato un video in collaborazione con una coalizione che lavora per porre fine allo sfruttamento sessuale e hanno chiesto al Congresso degli Stati Uniti di votare per la pubblicazione dei file di Epstein. Il Presidente repubblicano della Camera Mike Johnson ha dichiarato che questa settimana voterà per costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare i file rimanenti relativi all’inchiesta su Epstein. Weinstein, le star che lo accusano. guarda le foto Leggi anche › Virginia Giuffre: il caso Epstein scuote anche la Casa Bianca I legislatori hanno recentemente pubblicato una serie di email ottenute dagli eredi di Epstein: in una, Epstein ha scritto che Trump «ha trascorso ore» con una delle vittime a casa sua, e in un’altra ha definito il presidente «sporco». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dopo la pubblicazione delle email, #DonaldTrump annuncia che incaricherà il “suo” Dipartimento di Giustizia, guidato da #PamBondi, di indagare su #BillClinton, #LarrySummers, #ReidHoffman, #JPMorgan e “molte altre persone e istituzioni”. Vai su X
Le email choc di Epstein: «Trump ore a casa mia con una ragazza». Il Daily Mail: «È Virginia Giuffre» - Donald Trump trascorse «ore» a casa di Jeffrey Epstein con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale e «sapeva delle ragazze» del defunto finanziere pedofilo. Da unionesarda.it