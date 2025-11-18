( a skanews) – Le donne sopravvissute agli abusi sessuali di Jeffrey Epstein hanno pubblicato un video in collaborazione con una coalizione che lavora per porre fine allo sfruttamento sessuale e hanno chiesto al Congresso degli Stati Uniti di votare per la pubblicazione dei file di Epstein. Il Presidente repubblicano della Camera Mike Johnson ha dichiarato che questa settimana voterà per costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare i file rimanenti relativi all’inchiesta su Epstein. Weinstein, le star che lo accusano. guarda le foto Leggi anche › Virginia Giuffre: il caso Epstein scuote anche la Casa Bianca I legislatori hanno recentemente pubblicato una serie di email ottenute dagli eredi di Epstein: in una, Epstein ha scritto che Trump «ha trascorso ore» con una delle vittime a casa sua, e in un’altra ha definito il presidente «sporco». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo le email choc, le vittime del caso Epstein chiedono verità e trasparenza su ogni file nascosto, per chiudere ferite ancora aperte