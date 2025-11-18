Dopo le dimissioni di Tiero è Sambucci il nuovo presidente della commissione Sviluppo economico
E’ Vittorio Sambucci, in quota a Fratelli d’Italia, il nuovo presidente della commissione regionale Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione. Sambucci sostituisce Enrico Tiero che, dopo la decisione del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
