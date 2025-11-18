Donna in coma dopo un trapianto di capelli | si sveglia e racconta tutto alla polizia
Un trapianto di capelli eseguito in uno studio non autorizzato ha rischiato di costare la vita a una donna di Arezzo. La squadra mobile di Arezzo, coordinata dalla procura, ha scoperto un'attività sanitaria abusiva all'interno di uno studio medico del centro cittadino, dove venivano eseguiti. 🔗 Leggi su Today.it
