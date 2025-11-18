Donna accoltellata in autostrada a Roma | E’ stato il mio compagno

(Adnkronos) – Una donna peruviana di 38 anni è stata ferita con una coltellata al torace a Roma.   La 38enne è stata vista all’altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna dell’autostrada da alcune persone che hanno chiamato la polizia. La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso al Sant’Andrea. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

