Donna accoltellata in autostrada a Roma | E’ stato il mio compagno

(Adnkronos) – Una donna peruviana di 38 anni è stata ferita con una coltellata al torace a Roma. La 38enne è stata vista all’altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna dell’autostrada da alcune persone che hanno chiamato la polizia. La donna è stata soccorsa e portata in codice rosso al Sant’Andrea. La . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donna accoltellata in autostrada a Roma: “E’ stato il mio compagno”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il marito della donna di 81 anni accoltellata a morte ieri pomeriggio è stato interrogato nella serata di ieri dal pm. La Procura di Varese: «Non sono emerse situazioni o contrasti perduranti nell’ambito della coppia». Confermato il violento litigio per futili motivi. L' - facebook.com Vai su Facebook

È stato rintracciato questa sera dai carabinieri del comando provinciale di #Milano il presunto aggressore della donna di 43 anni accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti ? shorturl.at/0awbw Vai su X

«Sono stata accoltellata dal mio compagno»: donna di 38 anni ferita e abbandonata sul Gra di Roma, è grave - La 38enne è stata vista all'altezza del km 14 + 200 in carreggiata interna ... Secondo leggo.it

Accoltellata in autostrada vicino Roma e abbandonata sulla carreggiata, 38enne grave in ospedale - Una donna di 38 anni è stata gravemente ferita con una coltellata al torace a Roma. Lo riporta msn.com

Accoltellata sul Raccordo a Roma e abbandonata sulla strada, donna di 36 anni ricoverata: è grave - La donna è stata trovata questa mattina su una delle corsie interne del Gra con ferite da taglio al torace. fanpage.it scrive