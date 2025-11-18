Domenica si vota l' elenco dei seggi per gli elettori padovani con qualche novità

Domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì 24 novembre, dalle 7:00 alle 15:00, si vota per eleggere il Presidente della Regione e per rinnovare i membri dell’Assemblea legislativa veneta. Come in ogni occasione elettorale il Settore Servizi Demografici, Servizi Elettorali ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

ELEZIONI REGIONALI DEL VENETO 2025 Si vota domenica 23 novembre dalle 07:00 alle 23:00 e lunedì 24 novembre dalle 07:00 alle 15:00. È possibile consultare il Portale Informativo per le Elezioni Regionali tramite il seguente link: - facebook.com Vai su Facebook

?Domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 si vota per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia. Gli elettori con disabilità possono votare con l’assistenza di un accompagnatore. ?I dettagli: rpu. Vai su X

Elezioni regionali in Puglia, come e quando si vota - L’appuntamento, come in Veneto e Campania, è per domenica 23 e lunedì 24 novembre. Scrive tg24.sky.it

Regionali Campania, cosa serve per votare: tutte le info necessarie - Per votare è necessario presentare: la tessera elettorale con spazi disponibili per ... Riporta ilmattino.it

Chiusi i seggi alle amministrative di domenica 25 maggio: affluenza alle 23 al 43,85% - Le elezioni comunali 2025 con i dati dell'affluenza alle urne e i risultati nei principali comuni al voto: seggi chiusi dopo il primo giorno di voto. Si legge su fanpage.it