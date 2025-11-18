Hai bisogno di separare ambienti in casa senza ricorrere a muri o ristrutturazioni invasive? Le soluzioni di interior design oggi permettono di ridefinire gli spazi con leggerezza, stile e funzionalità. Separare non significa chiudere, ma creare equilibrio tra privacy e apertura, luce e comfort. Scopri cinque idee versatili per dividere gli ambienti senza costruire, perfette per qualsiasi metratura e stile d’arredo. Unsplash Una parete in vetro con profili scuri: soluzione ideale per dividere gli ambienti mantenendo luminosità e continuità visiva Pareti in vetro: luce e trasparenza. Le pareti in vetro sono la soluzione ideale per chi desidera mantenere la luminosità naturale pur creando una netta divisione tra gli ambienti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dividere gli spazi senza muri. 5 idee di design per separare con stile